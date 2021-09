Nessun morto a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore.

Resta quindi fermo a 356 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i positivi, c’è un altro calo: sono 908, di cui, 893 si trovano in isolamento domiciliare, 11 in Rsa Covid e 4 in Foresteri

a. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 668.066 .

I dati per Comune:

17 Acate (+1)

15 Chiaramonte (-7)

120 Comiso (-12)

1 Giarratana (=)

52 Ispica (-19)

67 Modica (-15)

0 Monterosso (=)

35 Pozzallo (-7)

179 Ragusa (-18)

31 Santa Croce (-2)

55 Scicli (-10)

321 Vittoria (-8)

Non ancora disponibile il dato dei ricoverati.