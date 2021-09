La campagna vaccinale “on the road” interesserà alcuni comuni della provincia di Ragusa. Si rivolge agli over 12, non è necessaria la prenotazione e l’obiettivo dichiarato è inoculare più dosi possibili.

Prima tappa sabato 25 settembre nel comune di Acate – piazza San Vincenzo – dalle ore 18.00 alle 22.00.

Grazie alla disponibilità del direttore dell’UOC Dipendenze Patologiche, Giuseppe Mustile, che ha messo a disposizione il camper e il personale dell’Unità di strada, si effettueranno, durante le attività di prevenzione e riduzione del danno da dipendenze patologiche, le somministrazioni delle dosi di vaccino. Una nuova modalità che ha lo scopo di accelerare le vaccinazioni e registra la collaborazione e l’impegno dell’Amministrazione Comunale per incentivare la vaccinazione anti-Covid ad Acate.

Purtroppo, come ha sottolineato il sindaco Giovanni Di Natale, la cittadina non ha raggiunto ancora la percentuale del 60% di immunizzati soglia necessaria che permetterebbe di scongiurare ulteriori misure più restrittive per contrastare la diffusione del virus.

Naturalmente, sarà presente il team vaccini del distretto di Vittoria, diretto dal dott. Giovanni Digiacomo.