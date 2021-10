E’ Carmelo Vicari, 26 anni, modicano, la vittima del tragico incidente sulla Modica-Pozzallo, avvenuto oggi pomeriggio. Carmelo Vicari era sposato e padre di due bambini, uno nato da poco.

Il giovane pare stesse rientrando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso l’Avimecc, l’azienda per la quale lavorava.

Carmelo Vicari, a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha, si è scontrato per cause ancora in fase di accertamento, contro un Suv guidato da una donna.

Inutili i tentativi di soccorso: il giovane è morto a causa delle ferite riportate.