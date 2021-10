In un’epoca in cui i giovani siciliani scappano dalla nostra amata terra per cercare fortuna altrove, c’è invece chi scommette sul proprio futuro, pur tra mille difficoltà, mettendo radici in uno dei luoghi più suggestivi del barocco ibleo: Scicli.

E’ il caso della dott.ssa Loredana Amenta, talentuosa artista sciclitana di cui ho il privilegio di essere amico. Dopo l’Accademia di Belle Arti a Catania e un lungo e prestigioso master di stampatore-incisore presso la Scuola Internazionale d’Arte Grafica “Il Bisonte” a Firenze, brillantemente superate con il massimo dei voti, inizia un intenso periodo di sperimentazione con cui migliora l’autostima e la padronanza delle varie tecniche incisorie.

Ora è pronta a mettersi in gioco nella realtà lavorativa, ricavando dalle sue esperienze una professione a cinque stelle.

Entrando nella sua bottega “Amenta incisioni”, situata nel centro storico, si avverte la sensazione di attraversare uno Stargate per fare un viaggio, questa volta nel passato. Gli attrezzi del mestiere qua e là, splendidi torchi a destra e a manca ed una inconfondibile essenza di vernici e colori fanno intuire che in questo luogo non c’è spazio per l’improvvisazione: tutto ha un senso, si lavora per la bellezza!

Le pareti a pietra nuda, traccia del passato che ritorna, ospitano raffinatissimi lavori che sono in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante.

Le sue opere sono solo la punta di un iceberg. Bisogna andare in profondità ed arrivare nell’intimo della sua personalità per comprendere la pazienza, la tenacia, il sacrificio e la passione che portano al prodotto finito.

Questo è il mondo del “saper fare”, del duro lavoro artigianale che si contrappone alla seriale stampa digitale e, in generale, all’opportunistica arte concettuale contemporanea.

Incidere è come lavorare al buio, è attendere l’imprevisto, il rovescio dell’immagine, il passaggio dal chiaro allo scuro. Nemmeno la fotografia nei suoi eroici esordi dispensava tanti ribaltamenti della forma e della visione.

Loredana è una ragazza come poche: poliedrica, umile, niente fronzoli. E’ un vulcano che sprigiona idee ed ambizioni. La sua bottega è un viavai di artisti che si avvalgono del suo supporto tecnico. Qui si organizzano corsi, si effettuano mostre, lavori personalizzati e si ha il piacere di ammirare ed eventualmente acquistare delle splendide opere d’arte.

Ha avuto la fortuna di lavorare per il Maestro Piero Guccione di cui eredita la professionalità oltre che un’esperienza artistica straordinaria. Attualmente, oltre alle proprie splendide realizzazioni, collabora attivamente con artisti di fama nazionale ed internazionale.

L’arte incisoria appartiene ad un mondo antico, fatto di paziente ricerca, gesti meditati e attenzione nei particolari. Albrecht Dürer, artista fiammingo vissuto tra il XV e il XVI secolo, rimane il Maestro assoluto, raggiungendo livelli a tutt’oggi insuperati.

La nostra provincia, per tutto il XIX secolo, era conosciuta anche per le opere del Maestro Salvatore Puccio (1812-1904), rinomato incisore di Chiaramonte Gulfi sin dal 1834, con cui in seguito collaborano i figli Giuseppe e Bonaventura.

Giuseppe Cocchiara, etnologo e folklorista conosciuto in tutto il mondo, in una pubblicazione del 1939 dal titolo “Le immagini devote del Popolo Siciliano”, realizzata per conto dell’Archivio Storico Siciliano, menziona il Puccio tra i maggiori incisori del Meridione.

Il suo lavoro si basò principalmente sull’incisione a bulino di soggetti religiosi su lastra di rame con cui realizzerà tantissime immagini. Gran parte delle istituzioni religiose e confraternite della Sicilia si rivolgevano a lui per riprodurre stampe devozionali di Santi e Patroni.

Agli inizi del XX secolo l’industria tipografica ha il sopravvento sulle piccole botteghe incisorie che, non potendo competere economicamente, sono costrette alla chiusura. Finisce così un’epoca e termina, quasi del tutto, l’arte delle immagini sacre realizzate a mano.

Oggi è possibile ammirare dei lavori del Maestro chiaramontano presso il Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitrè a Palermo, il Museo di Arte Sacra a Chiaramonte Gulfi e la casa Museo A. Uccello a Palazzolo Acreide.

Quando ho proposto alla dott.ssa Amenta di ristampare al torchio delle antiche matrici in rame incise da Puccio ne è rimasta subito entusiasta. Mi ha illustrato questa tecnica incisoria molto complessa: per realizzare l’opera, la lastra di rame pretrattata viene intagliata per via di un bulino, ovvero un sottile scalpello in acciaio con impugnatura in legno, facendo pressione con il palmo della mano. Durante l’incisione si sollevano dei riccioli di materiale che vengono poi rimossi con un raschiatoio che serve appositamente per pulire tutti i solchi. Bisogna prestare particolare attenzione ai segni incisi perché non si ammettono ripensamenti in quanto un errore può rovinare tutto. Ci sono anche delle difficoltà oggettive vista la durezza del materiale. Il risultato è un negativo incavo che una volta inchiostrato è pronto per la stampa al torchio. La stampa finale però non è altro che l’immagine rovesciata della matrice stessa. Quindi in fase di realizzazione bisogna pensare ed incidere tutto al contrario per ottenere l’effetto desiderato! Un problema non di poco conto che rende ancora più magica questa professione.

Finalmente i segni del Maestro,, piccole cicatrici impolverate dal tempo che attendevano impazienti di essere riscritte, avranno una nuova vita.

“ Non appena l’emergenza sanitaria sarà terminata ho il piacere di donare delle incisioni realizzate al Comune di Chiaramonte Gulfi, successivamente ad una presentazione ufficiale, allo scopo di essere collocate presso il Museo di Arte Sacra che si arricchirà di nuovi manufatti dell’illustre Maestro chiaramontano – afferma la dott.ssa Amenta, tutti i numerosi visitatori potranno contemplare l’arte dell’incisione di soggetti sacri che vanta una così antica tradizione negli iblei ”.

Da lassù il nostro Puccio può essere lieto che una giovane artista della nostra provincia segua le sue orme, un mestiere capace come un tempo di regalarci emozioni.

Giovanni Cannata

