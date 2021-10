Il piacere della buona tavola fatto di sorrisi, convivialità, cibo di qualità, buon bere. E’ il semplice lusso di trascorrere una serata fra spensieratezza ed allegria, in compagnia delle persone care. Soprattutto in prima serata, dopo il lavoro o al termine di una giornata stressante, che merita relax. Arriva l’aperitivo da Stabile 169, in via Mariano Stabile 169. Solo chi ha il coraggio di scommettere vince, soprattutto in un periodo, quello del lockdown, che ha visto morti e feriti nel campo della ristorazione. Laura Caliri e Antonio Dolce lo sanno bene. Tanto che prima, con forza e tenacia, hanno rialzato la saracinesca del loro locale, poi hanno puntato sulla cucina al Flambè degli anni ‘80.

In poco tempo hanno ottenuto grandi consensi. Merito di una cucina di qualità, passione, dedizione e ospitalità. La coppia palermitana non si ferma e lancia l’aperitivo di qualità, il rito che mette d’accordo i palati più diversi in un momento di convivialità. A dare il via all’aperitivo, una serata nel corso della quale è stata presentata l’offerta enogastronomica e le novità. Da oggi appuntamento dalle 19.00 per l’happy hour.

La formula dell’aperitivo si rivolge a tutti: è fresca, semplice e contiene ben 5 proposte di ottima qualità. La parola magica in realtà, quella davvero capace di regalare soddisfazioni al cliente è valorizzazione: “Sia sul lato dell’offerta, nel senso di mettere a punto una proposta di livello – spiegano i due imprenditori – sia sul piano del servizio, che distingua la professionalità e la qualità del locale; ma anche sul piano economico, ovvero dare il giusto valore, in termini di prezzo, a quanto offerto”. A conciliare il sapore delle portate l’abbinamento col vino, creando così un’alchimia perfetta. Per gli amanti del buon bere, l’antipasto scelto è abbinato a un cocktail. Il ristorante è aperto a cena 7 giorni su 7; a pranzo dal mercoledì alla domenica. Stabile 169 è un luogo dalle materie prime ricercate, dai sapori genuini e semplici. Una cucina ricca non solo di nuovi piatti, ma anche di stimoli continui grazie all’estro e alla professionalità dello chef Giuseppe Roccaforte, componente Euro-Toques Italia, l’associazione di cuochi di valenza internazionale, e ambasciatore Bio in Sicily 2020. La cucina al Flambè è del maitré Emanuele Ferrara, uomo di cultura e ottimo intrattenitore. Colui che ha esportato la cucina siciliana e le tecniche di sala nel panorama nazionale e internazionale.

Aperitivo per 2

Cruditè di pesce: Tartare di tonno, tartare di salmone, gambero rosso, scampi, ostrica + 2 calici/cocktail.

Ostriche e champagne: 12 ostriche e 1 bottiglia di champagne.

Fritto misto di pesce: Cappuccetti, baccalà, calamari, gambero rosso, verdure pastellate + 2 calici di vino/cocktail.

Selezione di salumi e formaggi: Petto d’oca affumicato, prosciutto di cervo, mortadella, salame di asina, lonzino di maiale, burrata di bufala, selezione di formaggi del territorio, miele d’acacia, mostarda di frutta + 2 calici/cocktail.

Vegetariano per 1: Pinzimonio, verdure pastellate, burratina affumicata, pomodoro confit su crostino, riso venere con verdure di stagione e salsa allo yogurt + 1 calice di vino/cocktail.