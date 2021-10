A seguito della comunicazione del bollettino SORIS del 23/10/2021 di Protezione civile, dove fino a domani viene indicata per la Sicilia orientale allerta meteo rosso, a Ragusa è stato attivato dalla tarda serata di ieri il Presidio territoriale della Protezione Civile che sarà operativo fino alle ore 24 di oggi, domenica 24 ottobre 2021. In detto arco di tempo infatti come comunicato dal predetto bollettino, “sono previste previsione meteo avverse legate a probabili precipitazioni anche di forte intensità”.