Strade come fiumi in piena a Catania, come la centralissima Via Etnea e piazza Duomo. Allagato lo storico mercato della ‘Pescheria’ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio. Questi alcuni degli ‘effetti’ del nubifragio che si sta abbattendo da ore a Catania e provincia. A causa delle intense precipitazioni, la Tangenziale Ovest di Catania e’ provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la sede autostradale e’ allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico e’ fortemente rallentato. Il personale di Anas e le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare la circolazione.