Si è svolto a Capo d’Orlando nei giorni scorsi il convegno su: “La gestione delle patologie croniche durante la Pandemia da Covid 19 e non solo: dubbi certezze e proiezioni future sull’organizzazione sanitaria” a rappresentare l’ASP di Ragusa c’era direttore sanitario, Raffaele Elia con il direttore dell’UOC Coordinamento di Staff, Salvatore Guastella, che hanno esposto i primi risultati dell’applicazione in Azienda ragusana dell’APP “Psyco-Covid 19”.

L’adozione della Web app www.psycho-covid19.it, a cura dell’ASP di Ragusa, è stata ideata da un team di psicologi, medici e matematici di rilevanza nazionale e internazionale e avviata da aprile 2020, per permettere agli utenti l’autovalutazione del proprio rischio psicologico.

La scelta di aderire all’uso di questo strumento da parte della Direzione Strategica dell’ASP è stata finalizzata al volere offrire alle persone uno strumento che le aiutasse a rilevare il proprio stato psicologico di malessere – pensieri negativi, insonnia, tensione emotiva, sensazioni di malessere psico-fisico – in un periodo di pandemia e isolamento socio-relazionale, migliorare l’individuazione dei segni precoci di disagio e offrire supporto psicologico mediante i servizi offerti dall’ASP.

Nel periodo di un anno – da agosto 2020 ad agosto 2021 – hanno utilizzato l’APP 3642 utenti, principalmente donne, studenti e impiegati con titolo di studio medio superiore – diploma di scuola superiore e laurea -.

L’App dà anche la possibilità di contattare, qualora si voglia approfondire l’argomento o avere un sopporto psicologico specifico, i servizi di Psicologia territoriali dell’Asp di Ragusa distribuiti in tutta la provincia. Dai dati infatti emerge che il 23% degli utenti che hanno utilizzato l’APP ha registrato un punteggio pari o superiore a 37, tale punteggio indica una moderata presenza di fattori fisici e/o psicologici disturbanti la propria quotidianità. Di questi utenti circa un centinaio ha contattato i servizi e ha avviato un percorso di supporto con indici di gradimento molto alti.

L’App è stata utilizzata anche come intervista telefonica, grazie alla collaborazione di un gruppo di 23 psicoterapeuti, liberi professionisti incaricati dall’Azienda, per supportare i pazienti COVID positivi telefonicamente.

L’App è stata inoltre utilizzata come intervista in alcune scuole superiori del territorio ragusano per valutare il livello di stress degli adolescenti durante la pandemia

Il progetto rappresenta un efficace lavoro di squadra tra diversi soggetti e servizi dell’ASP di Ragusa, il Coordinamento di Staff, il Servizio di Psicologia, l’Unità Formazione e quella di Educazione alla Salute e l’impegno di ciascun operatore coinvolto.

L’APP è stata particolarmente apprezzata anche dagli altri moderatori presenti al convegno ed è stata ulteriormente confermata l’ipotesi di promuoverla a livello regionale e al fine di migliorare la qualità dell’assistenza.