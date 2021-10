Allarme maltempo a Ragusa città e in provincia. Chiusura di tutte le scuole pubbliche, private, paritarie di ogni ordine e grado, la chiusura di tutti gli spazi pubblici, strutture sportive, aree gioco, cimitero, la sospensione del mercato del venerdì.

Prevista anche la chiusura degli uffici comunali fatta eccezione per gli uffici anagrafe/stato civile, polizia municipale, protezione civile e uffici tecnici di pronta reperibilità

Tutti i sindaci della provincia raccomandano di non uscire se non per motivi strettamente necessari.