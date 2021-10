A scopo precauzionale e’ stata sgomberata una casa non molto distante da un’area interessata dal distacco, per il maltempo, di un masso a Scicli. Due persone sono state ospitate in una struttura comunale. Sul posto i vigili del fuoco di RagusaIl costone di roccia, precipitando a pochi metri dalla casa, ha distrutto un’auto, una Dacia Sandero. Nell’abitazione si trovavano un uomo di 50 anni e la figlia adolescente. L’area e’ stata circoscritta dalla struttura di primo intervento del Comune. Sul posto anche il sindaco, la protezione civile comunale, i carabinieri, e il dipartimento di protezione civile di Ragusa.