Un decesso a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di Chiaramonte Gulfi, di 67 anni, deceduta in Malattie Infettive al Giovanni Paolo II.

Sale quindi a a 374 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus, decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, c’è un altro calo: complessivamente sono 119 (ieri erano 122), di cui, 109 si trovano in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale, 2 in Rsa Covid e nessuno in Foresteria.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati complessivamente 716.644.

I dati per Comune:

1 Acate (=) 4 Chiaramonte (=) 8 Comiso (-2) 5 Giarratana (+1) 2 Ispica (=) 7 Modica (=) 0 Monterosso (=) 4 Pozzallo (-2) 44 Ragusa (-2) 5 Santa Croce (=) 0 Scicli (=) 29 Vittoria (=)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 7: 5 ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Astanteria Covid.

I guariti salgono a 19.317.