Incidente stradale ieri sera a Vittoria. Intorno alle 23.45 si è verificato uno scontro tra una Fiat Punto e una moto Mimco. Alla guida dei mezzi, due giovani, uno di 18 anni e un altro di 19. I mezzi si sono scontrati nel centro storico, in via Magenta angolo via Roma, per cause ancora in fase di accertamento.

Ha avuto la peggio il motociclista, M. C., che è stato trasportato in ospedale ferito: per lui, una prognosi di 40 giorni.

Sul posto per i rilievi, la Polizia Stradale.