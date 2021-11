“Rinoplastica e Chirurgia Ortognatica: quando estetica e funzione si incontrano in Chirurgia Maxillo-Facciale”

Ne parlerà stasera alle 21,15 a “Buonasera Dottore” su VideoRegione il Prof. Corrado Toro, responsabile dell’U.O di Chirurgia Maxillo-Facciale della Clinica del Mediterraneo.



Elevato livello di eccellenza, risorsa preziosa per il territorio ragusano, per tutta la Sicilia e non solo, con pazienti trattati provenienti da diverse provincie della Regione e da fuori Regione.

Il professor Corrado Toro è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Premio Clementi. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università degli Studi di Udine, con il massimo dei voti e lode.

Ha conseguito il Titolo Accademico di Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cliniche presso l’Università degli Studi di Udine.

Si è perfezionato in chirurgia oncologica testa-collo e microchirurgia ricostruttiva presso:

A.K.H. Hospital, Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vienna – Austria

Hietzing Hospital, Institute for Oral and Maxillofacial Surgery and Dentistry, Vienna – Austria

University of Bochum, Department of Maxillofacial and Plastic Surgery, Bochum – Germania

St. George Hospital, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, London – Regno Unito.