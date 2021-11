Acquistata la nuova TAC per l’ospedale di Vittoria. Sostituirà quella esistente e ad essa verrà aggiunta la seconda apparecchiatura TAC non appena sarà conclusa la gara regionale. Inoltre, con la medesima gara sarà acquistato il secondo apparecchio per l’ospedale di Modica.

Intanto si è proceduto alla sostituzione di questa apparecchiatura per i troppi “fermi” che si sono verificati. La TAC è una macchina di diagnosi radiologica essenziale in particolare per i servizi di emergenza, e in ogni ospedale dovranno essercene due, per evitare disservizi e garantire la sicurezza dei pazienti che troppo spesso sono stati trasferiti a Ragusa per una indagine radiologica a causa dei guasti all’apparecchiatura esistente. «In attesa che venga aggiudicata la seconda TAC – ha sottolineato il direttore generale, Angelo Aliquò, – abbiamo avuto l’opportunità di sostituire la prima con un nuovo apparecchio più moderno e sicuro che garantisca il funzionamento costante a beneficio dei pazienti che hanno bisogno di una diagnosi urgente. Non dimentichiamoci, peraltro, che il reparto di Neurologia con Stroke unit e il reparto di Ortopedia – presenti a Vittoria -, entrambi coinvolti in attività di emergenza urgenza, sono certamente tra i più attivi nella regione e vanno messi sempre in condizione di lavorare al meglio.»