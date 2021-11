Il 30 ottobre scorso all’Intercontinental Hotel di Ginevra si è svolto il Capitolo Generale degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Durante la suggestiva cerimonia Franco Di Guardo, autore del libro “I Siciliani I Dolci I Savoia” (Algra Editore) è stato insignito della Croce d’Argento dal Principe Emanuele Filiberto, con Decreto Magistrale firmato dal padre, S.A.R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli e Gran Maestro degli Ordini Dinastici, con la seguente motivazione: “A Franco Di Guardo, Attento Cultore delle tradizioni storiche italiane, ha realizzato una pubblicazione “dai fasti del Regno d’Italia all’avvento della Repubblica, una tradizione dolciaria viva che ancora oggi permane”. Il libro, storico ricettario, che ha la prefazione di S.A.R. Emanuele Filiberto, ripercorre la tradizione dolciaria siciliana dedicata ai Savoia. Infatti, sfogliando il libro, si trovano le ricette dei Savoiardi, della Torta Savoia, dei biscotti Regina, della Pasta Elena, del Misto Impero, del Misto Umberto, e di tante altre ricette realizzate in diverse zone della Sicilia, un patrimonio dolciario storico che non poteva perdersi, facendo così rivivere odori e sapori, altrimenti dimenticati. Alla cerimonia di investitura il Cavaliere Di Guardo ha donato ai Principi due vassoi di “Biscotti Umberto” (quelli soffici come i baffi del Re!), i tradizionali dolci di Palma di Montechiaro preparati personalmente da lui, ottenendo gratitudine per il gentile pensiero.

Franco Di Guardo, di Villagrande, nasce a Catania nel 1971, dopo il diploma all’Istituto Alberghiero di Giarre inizia a lavorare da subito presso importanti strutture alberghiere e ville per ricevimenti tra Catania e Londra. Successivamente consegue il diploma come Ragioniere e Perito Commerciale e si iscrive all’Università degli Studi di Catania nella facoltà di lingue e letterature straniere, che però abbandona per la sua passione per l’arte, l’antiquariato e la storia, che lo portano a lavorare come antiquario presso negozi di Catania e Taormina. Nel corso degli ultimi anni ha organizzato mostre d’arte ed eventi culturali. Per il suo impegno nell’arte e nella cultura, nel settembre del 2019 a Nizza in presenza delle LL.AA.RR. è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Real Casa di Savoia.