Si svolgerà domenica 7 novembre la nona Giornata diocesana per la custodia del creato, “Camminare in una vita nuova”. La transizione ecologica per la cura della vita. L’evento si svolgerà a Giarratana.

L’invito, oltre che a partecipare giorno 7 novembre, è a sottoscrivere e far sottoscrivere la petizione “per un pianeta sano, persone sane” cliccando su questo link

https://thecatholicpetition.org/it/home-it/

Questo il programma:

10,30 Accoglienza

11,00 S. Messa presso Chiesa Madre – C.so Umberto I, 120 celebrata da S.E. rev.ma il Vescovo Mons. Giuseppe La Placa

12,00 Introduzione Renato Meli – Direttore Ufficio diocesano Pastorale Sociale e Lavoro

Donato La Mela Veca – Docente di Selvicoltura, Università di Palermo

“Contrastare gli incendi per salvare il Creato!”

David Mascali – Presidio partecipativo del Patto di fiume Simeto

“L’esperienza del Patto di Fiume Simeto: la partecipazione come motore dello sviluppo locale“

13,30 pranzo al sacco

14,30 passeggiata nell’area attrezzata di Monte Lauro

Ingresso consentito solo ai possessori di green pass