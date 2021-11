La Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore arancione per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di domani. L’avviso prevede dalla mattina di domani, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori meridionali e in estensione a quelli orientali. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su gran parte della Sicilia, anche nel ragusano.