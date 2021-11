Il Teatro Donnafugata riabbraccia il pubblico. Si torna in presenza, si torna all’interno dello scrigno barocco per una nuova grande stagione teatrale 2021-2022 con lo slogan “Un Sogno chiamato Palcoscenico”. Dopo le difficoltà che tutto il mondo della cultura ha dovuto soffrire a causa della pandemia, si riapre il sipario dello spendido teatro sito a Ragusa Ibla che, grazie al lavoro instancabile delle direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro, torna ad ospitare il pubblico in presenza con sette spettacoli che vedranno in scena artisti e interpreti nazionali.

La nuova stagione sarà un ritorno alla normalità con spettacoli che arricchiranno l’offerta culturale del capoluogo ibleo da dicembre 2021 fino a maggio 2022 inoltrato. A dare il via saranno Moni Ovadia, Mario Incudine e Antonio Vasta con l’opera “Baiardo e Brigliadoro, Cavalli e paladini – Dall’Orlando furioso all’Opera dei Pupi” con la regia di Sergio Maifredi il 6 e il 7 dicembre. Lo spettacolo, in cui si raccontano le gesta dei paladini francesi narrate dal punto di vista dei destrieri, è inserito all’interno del cartellone “Natale Ibleo” così come la rappresentazione di “Coppie e Doppi” di e con Anna Galiena in programma invece il 29 e 30 dicembre. Ad inaugurare il nuovo anno in teatro sarà lo spettacolo di Rosario Lisma “Giusto”, in programma il 15 e il 16 gennaio 2022, un monologo scritto durante la pandemia che porterà sul palcoscenico un aniteroe per eccellenza capace però di far riflettere. Per il quarto appuntamento sarà la volta del racconto giugliaresco “Anche i Santi hanno i brufoli” con Giovanni Scifoni, Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, sul palco il 12 e 13 febbraio. I giorni 19 e 20 marzo saranno l’occasione per poter finalmente analizzare gli eventi bellici del XX secolo sotto lo sguardo troppe volte dimenticato delle donne, con lo spettacolo “Letizia va alla guera. La suora, la sposa e la puttana” di Agnese Fallongo, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. L’offerta culturale targata Teatro Donnafugata continuerà successivamente il 22 e 23 aprile con lo spettacolo di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio “Classica for dummies”, una rilettura frizzante e divertente della musica classica ingiustamente ritenuta noiosa. A chiudere la stagione sarà lo spettacolo “Oceano Mare” il 7 e 8 maggio, una riduzione drammaturgica del libro di Alessandro Baricco curata da Giuseppe Ferlito e con Maria Rita Sgarlato. “Siamo felicissime di poter finalmente riabbracciare nostro pubblico dopo tutto quello che abbiamo passato – spiegano le direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro – Non vedevamo l’ora di poter ripartire e siamo sicure di aver dato vita ad un cartellone di grande interesse, dando attenzione alle tematiche attuali attraverso le opere e i lavori di autori ed interpreti eccezzionali. Un vero e proprio sogno, quello di tornare sul palcoscenico, che abbiamo voluto condividere con tutti anche attraverso il nuovo claim: un sogno chiamato palcoscenico, perché come indica anche la nostra grafica, abbiamo finalmente la possibilità di chiudere gli occhi e di riaprirli in teatro, abbandonando per qualche ora la frenetica quotidianità per lasciarci andare ai sogni e alle emozioni che solo il teatro sa regalare ai suoi spettatori”. Tutti gli appuntamenti saranno preceduti da aperitivi offerti dal teatro. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Randstad, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software e Rosso di Sicilia. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Per i vecchi abbonati è previsto il diritto di prelazione fino al 13 novembre. Info su www.teatrodonnafugata.it