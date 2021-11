Nonostante il tentativo di rianimazione, una donna quarantenne e’ deceduta nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna sarebbe giunta in arresto cardiaco accompagnata da un altra persona che dopo averla affidata al personale sanitario si sarebbe allontanata senza fare ritorno. E’stato il personale del pronto soccorso ad allertare le forze dell’ordine. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso. Non e’ escluso che il magistrato disponga un’autopsia; la salma non e’ stata ancora riconsegnata ai parenti. La donna era ricercata dalle forze dell’ordine a seguito della denuncia di allontanamento da una struttura a cui era affidata. Indagini condotte da Polizia e carabinieri.

Fonte: Agi