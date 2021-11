Mani che si rincontrano, preparano, mescolano, escogitano nuove sensazioni. Tutto questo avverrà in una cucina: quella del ristorante La Moresca a Ispica. Fervono i preparativi per il prossimo venerdì 19 novembre in occasione dell’attesa cena-evento MANI IBLEE, ideata e realizzata da ben otto chef. Immancabili le mani dello chef Carmelo Floridia le quali si uniranno per l’occasione a quelle dei sette Chef dell’associazione Vicoli&Sapori di Palazzolo Acreide. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di vini della cantina Marabino.



“Da un sentimento comune di ripartenza e dalla voglia di fare qualcosa di Buono, insieme ad altri colleghi Chef, nasce questa serata che mette a lavoro tante MANI IBLEE – afferma lo chef Carmelo Floridia-. Il rispetto delle materie prime, quelle nostre, la gestualità quotidiana nel manipolare i prodotti della nostra terra e la voglia di condivisione sono le basi di questo bellissimo evento che si terrà al ristorante La Moresca dentro il Relais di Torre Marabino a Ispica. Una serata, la prima questa, che vedrà la presenza degli Chef di Vicoli&Sapori…da non perdere!”.

Ecco di seguito il ricco menu della serata:

Aperitivo di benvenuto

Crocchetta di riso al ragù di maialino, fave modicane “ammaccate” al guanciale croccante, soufflé di ragusano DOP alla paprika affumicata, trippa e baccalà al cucchiaio

Antipasti

Tortino cuore caldo

Friscina e melacotogna

Primi

Raviolo verde ripieno di arrosto su crema di zucca e funghi di stagione

Gnocco di pane raffermo, cavolo vecchio e guanciale

Secondo

Salsiccia 3.0 al miele e spicchio di arancia stabilizzato

Dessert

“…da Palazzolo si vede l’Etna”



Per info e prenotazioni: 0932 795060 | [email protected]