Si celebra il 18 novembre la prima Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Anche nella nostra Diocesi è stato istituito il Servizio tutela minori e persone vulnerabili che invita, nella giornata del 18 novembre a unirsi in preghiera, per le vittime e i sopravvissuti degli abusi.

In tutte le Diocesi della Sicilia, dal 18 al 28 novembre, saranno animate celebrazioni, veglie di pre-ghiera, fiaccolate con lo scopo di riattivare percorsi di guarigione interiore, umana e spirituale.

«Tutta la Chiesa italiana – afferma la referente diocesana Delizia Di Stefano – nel pieno spirito del cammino sinodale che abbiamo da poco intrapreso, si inginocchia per una richiesta di perdono, con l’intento anche di suscitare una corresponsabilità nuova nella tutela e nella protezione dei più fragili».