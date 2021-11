Dalle 06.00 di oggi tutti i telefoni della sala operativa VV.F. hanno iniziato a squillare, a causa del maltempo che imperversava in tutta la provincia.

Tutto il territorio provinciale è stato interessato da pioggia e grandine, l’area di Frigintini, comune di Modica e la S.P. 7 Comiso Chiaramonte, colpiti da una tromba d’aria che ha causato non pochi danni a strutture e insediamenti, oltre che una vittima che è stata travolta dal vortice a Frigintini.

Le squadre VV.F. di Modica Ragusa Vittoria Santa Croce sono intervenute nel comprensorio di Frigintini, per soccorrere persone che si sono ritrovate con gli infissi divelti, tettorie scoperchiate e alberi sulla sede stradale,

E’ stato attivato il posto di Comando Avanzato, per raccogliere le richieste della popolazione in sito a Frigintini.

Anche su Comiso, sono intervenute squadre VV.F. dove la tromba d’aria ha danneggiato un distributore, un capannone e molte edifici lungo la S.P.7

Ad ora sono state espletati 30 interventi e richiamate in servizio 35 unità VV.F., mentre è stato il C.C.S. in Prefettura per coordinare le attività di soccorso.