L’ANPI di Ragusa in prima linea nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani 25 novembre.

La violenza sulle donne è una realtà che riguarda tutta la società e non può esserci nulla che possa giustificare tale azione. Le donne hanno il diritto di essere libere e vivere la propria vita.

I femminicidi aumentano, purtroppo ogni 72 ore una donna viene uccisa.

Bisogna agire per prevenire questo circuito di violenza. Le donne sono protagoniste della vita e da sempre svolgono un ruolo determinante dando un contributo di crescita. Anche durante la liberazione le donne hanno dimostrato coraggio e saggezza nella lotta per liberare il paese dal fascismo e affermando principi dell’uguaglianza e della democrazia.