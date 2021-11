Ancora spari a Vittoria, nella notte. Intorno alle 22.30 sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco alla saracinesca di un garage in via Brescia, in direzione Scoglitti, alla periferia della città. Sulla vicenda, riservate indagini della Polizia. Si tratta della seconda sparatoria in pochi giorni in città. L’ultima, in ordine di tempo, è avvenuta domenica 21 novembre in via Rosolino Pilo ai danni di un pregiudicato che poi è rimasto ferito gravemente.