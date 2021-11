“L’emergenza salute tra i giovani. Questioni attuali”. E’ il tema del corso promosso dall’ufficio nazionale per la salute della Conferenza episcopale italiana che, dopo il primo appuntamento del 19 novembre scorso, sull’autolesionismo, vivrà domani, 26 novembre, il secondo momento sul tema “Disturbi del comportamento alimentare”. Interverranno Laura Dalla Ragione, psichiatra psicoterapeuta, direttore Rete Dca Usl 1 Umbria, e Ketty Vaccaro, responsabile Area salute e welfare della Fondazione Censis, Roma. Il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti, rivolge un invito ai cappellani e agli assistenti spirituali, agli operatori pastorali della salute, ai ministri straordinari della comunione, agli operatori sanitari e ai componenti della consulta diocesana a partecipare. L’appuntamento si terrà on line dalle 15 alle 16,30. La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi basta consultare online l’indirizzo www.salute.chiesacattolica.it. “E’ un argomento – dice don Occhipinti – di strettissima attualità e che deve essere scandagliato con l’ausilio di esperti del settore. Ecco perché una occasione del genere, per chi è in prima linea ma anche solo per chi intende meglio approfondire determinate tematiche che riguardano l’universo giovanile, è da non perdere”.