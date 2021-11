Anche a Monterosso Almo le celebrazioni in onore dell’Immacolata concezione della Beata Vergine Maria prenderanno il via lunedì 29 novembre. Celebrazioni che si terranno nella chiesa di San Giovanni Battista. Ogni giorno, sino al 7 dicembre, ci sarà la recita del Rosario e il tradizionale canto dello Stellario mentre alle 18,30 è n programma la celebrazione eucaristica. Martedì 7 dicembre, inoltre, è in programma la celebrazione dei solenni primi Vespri dell’Immacolata a partire dalle 18,15. A dare comunicazione dell’avvio delle celebrazioni il parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci.