Nessun morto in provincia di Ragusa a causa del Covid nelle ultime 24 ore. Resta quindi fermo a 377 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i positivi, abbiamo ancora un altro aumento: in totale, oggi, sono 434, di cui 415 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati.

Per quanto riguarda i ricoverati sono così suddivisi: 10 in malattie infettive e 1 al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa.

I dati per Comune:

Acate: 5

Chiaramonte: 1

Comiso: 45

Giarratana: 11

Ispica: 28

Modica: 121

Monterosso: 6

Pozzallo: 23

Ragusa: 136

Santa Croce: 13

Scicli: 13

Vittoria: 13

In totale sono stati effettuati 757.408 tamponi. I guariti dall’inizio della pandemia sono 19.538.