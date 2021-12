E’ venuto a mancare stamani, in seguito ad un’improvvisa emorragia cerebrale verificatasi ieri, l’architetto Titta Tumino, funzionario della Soprintendenza di Ragusa. Titta Tumino era conosciutissimo in città, considerato da tutti un lavoratore disponibile e attento, un professionista stimato e amato da tutti. In Soprintendenza ha dimostrato grande rigore e impegno.

Titta Tumino era il fratello di Maurizio Tumino, ingegnere ed esponente politico in città, ex consigliere comunale.

A tutta la famiglia Tumino, la redazione di Giornale Ibleo porge le più sentite condoglianze.