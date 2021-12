Anche la provincia di Messina punta sulla “Alta” qualità. Stamani inaugurato a San Filippo del Mela il quarto punto vendita in Sicilia di “AltaSfera”, il cash and carry che offre grande convenienza e uno straordinario assortimento dedicato a tutte le tipologie di clienti, dai professionisti del settore Ho.Re.Ca. (ristoranti, alberghi, pizzerie, mense, comunità servizi di catering, bar, pub, piccoli dettaglianti e alimentaristi) ai normali consumatori al dettaglio che tra i reparti del nuovo punto vendita situato alla zona Asi (frazione Archi Superiore) possono scegliere tra oltre 5 mila referenze. Da oggi, dunque, “solo il meglio per dare il meglio” anche in provincia di Messina grazie ad un punto vendita che abbraccia una zona particolarmente vocata al turismo, con la vicina Milazzo e il suo porto che guarda alle Eolie, con Barcellona Pozzo di Gotto e le sue vie medioevali, con il porto turistico di Portorosa e la non lontana “nera” Tindari, abbracciata dai paesaggi che si inerpicano lungo i Nebrodi.

Dopo il taglio del nastro l’ingresso dei primi clienti, sia professionali che consumer, pronti a scoprire i vari reparti, dall’ortofrutta alla macelleria, ai surgelati, dalla ricca enoteca alle forniture professionali per locali, ristoranti, strutture ricettive, con uno sguardo alle produzioni di eccellenze locali che creano l’ulteriore legame con il territorio, arricchendo il vasto assortimento.

Tra le chicche c’è il reparto dei “freschi e freschissimi”, con una selezione accurata di formaggi nazionali e salumi.

“Guardiamo al territorio siciliano come sempre con passione e dinamismo – commenta Concetta Lo Magno, direttore area marketing di Ergon, l’azienda che detiene in Sicilia il brand AltaSfera – Da oggi siamo anche in provincia di Messina, dopo Ragusa, Siracusa e Catania, con l’obiettivo di continuare a soddisfare le esigenze di tutti i clienti, tra qualità e offerta, la mission di AltaSfera dedicata ai clienti professionali e non”. L’intera superficie del punto vendita è ricoperta da impianti fotovoltaici proseguendo l’azione dell’azienda che guarda all’energia rinnovabile e alla sostenibilità ambientale.

Per chi ha la partita iva è già possibile richiedere online la card AltaSfera in modo da accedere alle offerte ed ottenere facilmente il servizio di fatturazione. Basta compilare il form sul sito www.altasferasicilia.it. Ma per la provincia peloritana le sorprese non finiscono. Sono già in corso i lavori per l’apertura di un secondo punto vendita lungo il versante ionico per servire ancor meglio i 108 Comuni messinesi.