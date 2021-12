Oggi, 3 dicembre, è la Giornata Internazionale della Disabilità. Una giornata importante, simbolica, che merita di essere festeggiata.

E proprio in occasione di questa importante ricorrenza, ieri il dottor Mario D’Asta, che è anche consigliere comunale al comune di Ragusa, ha visitato la sede dell’associazione Alba Chiara Onlus, associazione ragusana impegnata a favore dell’integrazione sociale e di una migliore qualità della vita di persone diversamente abili.

Mario D’Asta ha posto l’accento su un fatto molto importante: la giornata della disabilità non coinvolge soltanto i nostri amici diversamente abili, ma anche: “coloro che, con cura e abnegazione, se ne occupano quotidianamente. Ed è per questo che è necessario ringraziarli”.

Poi, aggiunge: “Una visita per vedere come stanno, ma una occasione di ricchezza, per me, poterli guardare negli occhi, scambiare due parole e due risate. Il nostro impegno sociale ed istituzionale vada innanzitutto a loro perché la nostra città senta la tensione morale di occuparsi di loro. “Nessuno resta indietro” non può e non deve rimanere uno slogan senza contenuti, ma un orizzonte culturale da affrontare quotidianamente con idee, fatti, proposte e soldini nei bilanci comunali. Per rendere meno difficile la loro vita”.

Infine, conclude: “A Ragusa, grazie ad una mia proposta, due anni fa si è istuzionalizzata la “Giornata Mondiale della Disabilità”. Ma Non basta. Si può fare di più, molto di più”.