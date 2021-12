E’ morto il pittore ragusano Salvatore Chessari. Il cordoglio dell’onorevole Nello Dipasquale:

“Esprimo tutto il mio cordoglio per la scomparsa dell’amico Salvatore Chessari, apprezzato imprenditore, grande pittore, patrimonio della nostra terra. A tutta la sua famiglia e in particolare al fratello on. Giorgio Chessari rivolgo le mie più sentite condoglianze.

Ho incontrato Salvatore qualche settimana fa in occasione di un convegno su una sua opera, una bellissima e maestosa rivisitazione del “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo, un’opera dell’ampiezza di ben 9 metri allocata al Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa. Proprio quel giorno, fermandomi a parlare con lui, mi sono accorto che era sofferente e me ne sono molto dispiaciuto. Purtroppo è arrivata la notizia della sua morte e sono davvero addolorato.

A Salvatore rivolgo un pensiero di affetto e gratitudine per l’amore che ha sempre mostrato per la città di Ragusa e il nostro territorio, la sua figura rimarrà un riferimento per tutti noi”.

La dichiarazione l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.