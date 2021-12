Un 27enne, Salvatore Occhipinti, e’ morto stamattina in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Vittoria, nel Ragusano. Il giovane, mentre percorreva la via Virgilio Lavore, la strada che delimita la parte sud dell’abitato e che conduce in direzione del mercato ortofrutticolo, ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo dello scooter che guidava andandosi a schiantare contro guard rail. Sul posto per rilievi e indagini e’ intervenuta la polizia municipale.