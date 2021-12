Numerose le iniziative in occasione delle celebrazioni per la 36esima giornata internazionale del volontariato indetta dall’Onu. Tra queste, quella voluta, ieri pomeriggio, nel giardino dell’ex ospedale Civile, dinanzi alla statua della Madonna Immacolata, la prima volontaria del Vangelo, dalla Pastorale della salute di Ragusa. Erano presenti il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, e la componente della consulta, Rosa Giaquinta, oltre ad alcuni volontari. La Pastorale ha fatto dono di alcuni palloncini colorati, simbolo dell’arcobaleno. “Una volta, moltissimi anni fa – ha raccontato don Occhipinti per chiarire il significato di questo gesto simbolico – i colori hanno cominciato a litigare tra di loro perché ognuno sosteneva di essere il migliore, il più importante, il più utile, il preferito. Dal verde, simbolo della vita e della speranza, colore dell’erba, degli alberi e delle foglie, al blu, espressione del mare e del cielo. Dal giallo, che porta il sorriso, l’allegria e il caldo nel mondo, all’arancio, colore della salute e della forza. E, ancora, dal rosso, colore del sangue, e il sangue è vita, oltre che della passione e dell’amore, al porpora, colore della sovranità e del potere. L’indaco parlò più pacatamente di tutti gli altri, ma con la stessa determinazione spiegando di essere il colore del silenzio che rappresenta il pensiero e la riflessione. Tutti i colori continuarono con le loro vanterie, quando ad un tratto, un tuono potente li fece sussultare. Dopo un po’ una pioggia torrenziale cominciò a scrosciare. I colori si acquattarono tutti presi dalla paura e si raccolsero vicini l’uno all’altro per farsi forza. Allora parlò la pioggia: “Voi colori siete sciocchi; vi azzuffate, cercando di dominarvi. Non sapete che è Dio ad avervi creato? Ognuno con il suo compito unico, diverso, insostituibile. Egli vi ama tutti, vi vuole tutti. Prendetevi per mano e venite con me. Egli vi stenderà tutt’intorno nel cielo in un meraviglioso arco di colori allegri”. Da quel giorno, ogni volta che piove, Dio mette un arcobaleno lassù in alto. Quando lo vediamo dovremmo ricordare che Dio vuole che facciamo pace, che stiamo uniti. Le associazioni di volontariato si possono paragonare a un arcobaleno. Ognuna ha un suo ruolo al servizio del prossimo. “Insieme” rendono più bella, più vera e più umana la nostra società spesso segnata dall’individualismo”.