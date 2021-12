Sarà un Natale ancora di più all’insegna della solidarietà quello programmato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa per il 2021. Il primo appuntamento già a partire da sabato 11 con la santa messa in preparazione alla Novena di Natale che, alle 10,30, si terrà in suffragio di Saverio Armenia, infermiere deceduto a causa del Covid, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. La Novena prenderà il via il 16 dicembre e proseguirà sino al 24. I primi appuntamenti, dunque, giovedì 16 alle 10,30 con la santa messa nel reparto di Urologia dell’ospedale Giovanni Paolo II, venerdì 17, sempre alle 10,30 con la santa messa del reparto di Chirurgia e, quindi, sabato 18, alle 10,30, con la benedizione dei neonati prematuri nel reparto di Neonatologia del GpII e alle 17 la santa messa e la benedizione dei bambinelli nella cappella dell’ex ospedale Civile. Questa mattina, intanto, sempre al Civile, dopo la messa in occasione della ricorrenza dell’Immacolata, il direttore della Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha offerto, con gli operatori del 118 e i fedeli, i fiori alla Madonna, la cui statua è collocata nel giardino, invocando la protezione dalla pandemia e affidando i malati e il personale sanitario alla sua materna attenzione.