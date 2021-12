Un suggestivo scatto ripreso ieri sera dalla spiaggetta Costa di Carro, che ritrae la Luna, tre pianeti e il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale: un quadro celeste.

La Luna in questi giorni si rende protagonista di un fantastico quadro celeste. In questo scatto è possibile ammirare 4 astri più luminosi (dal basso): Venere, Luna, Saturno e Giove. Ma ad impreziosire il tutto anche il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale nei cieli siciliani. Sony ILCE-7M3 + Tamron 28-75 @35mm, quattro scatti per il cielo da 13s f/7.1 ISO-1250 e uno scatto per la base da 20s f/7.1 ISO-800 Foto: Filippo Galati