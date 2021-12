Nesun decesso a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore.

In totale i contagiati al Covid in provincia di Ragusa sono 488 di cui 471 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria.

I guariti sono 19.779 mentre rimane stabile il numero dei morti che sono 377.

I dati per Comune:

15 Acate

3 Chiaramonte Gulfi

53 Comiso

20 Giarratana

10 Ispica

101 Modica

10 Monterosso Almo

58 Pozzallo

155 Ragusa

5 Santa Croce Camerina

9 Scicli

31 Vittoria

I ricoverati sono 11: 6 nel reparto di Malattie Infettive e 5 in area grigia.