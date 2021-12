La devozione torna a manifestarsi appieno. Anche in questo periodo di pandemia, i fedeli ragusani avranno modo di esprimere tutto il proprio affetto nei confronti della vergine e martire. Domani è il giorno in cui cade la solennità di Santa Lucia. Numerosi gli appuntamenti previsti nella chiesetta di corso Mazzini. Alle 8 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 9 la messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio. Alle 10, quella, invece, presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della parrocchia Santa Maria di Portosalvo in Marina di Ragusa. Alle 11, la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del santuario Madonna del Carmine di Ragusa. A mezzogiorno la messa presieduta da don Giovanni Filesi, vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe artigiano. Nel pomeriggio, alle 17,30, la messa presieduta da padre Giorgio Occhipinti, assistente spirituale dell’ospedale Giovanni Paolo II. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Franco Boncoraglio, amministratore parrocchiale della parrocchia Sant’Isidoro. La celebrazione eucaristica sarà animata dalla corale Laudate Dominum. Alle 19,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Cabibbo. Infine, alle 20,30, la messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato. La chiesa rimarrà aperta dalle 7,30 alle 22. Si entra dal portone laterale e si esce dal portone centrale. E’ possibile accendere i lumini davanti l’effigie di Santa Lucia posta accanto alla chiesa. Occorre seguire le indicazioni facendo la fila e distanziandosi un metro gli uni dagli altri. Sarà lasciato sul tavolo predisposto il lumino votivo che sarà acceso dai volontari. Martedì 14 dicembre sarà possibile visitare l’effigie di Santa Lucia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Sarà possibile accendere i lumini davanti l’effigie posta accanto alla chiesa. Alle 17 ci sarà la preghiera del Rosario e alle 17,30 la santa messa di ringraziamento presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato.