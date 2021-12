Sarà celebrata domani, martedì 14 dicembre, la solennità di Santo Spiridione. Il pastore taumaturgo e vescovo di Trimithunte è venerato anche a Ragusa nel santuario della Madonna del Carmine dei padri carmelitani scalzi. Numerose le celebrazioni eucaristiche in programma. La prima alle 8 con la santa messa che sarà presieduta da padre Vincenzo Distefano ocd. Alle 9,30 la celebrazione eucaristica sarà tenuta da padre Iandry Rakotorimanana ocd. Alle 11 la santa messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio. Alle 12 la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del santuario, mentre, alle 17, ci sarà la santa messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta di nuovo da padre Gianni Iacono ocd. La chiesa rimarrà aperta dalle 7,30 alle 20. I fedeli sono invitati ad attenersi alle norme antiCovid attualmente in vigore. I ceri votivi sono a disposizione nell’area esterna della sagrestia. L’offerta dei ceri votivi è consentita davanti il simulacro di Santo Spiridione. La tradizionale offerta dell’“oliu bonu” (le cosiddette “promissioni”) va consegnata ai volontari nell’area esterna o in sagrestia. I padri carmelitani sono disponibili per le confessioni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20.