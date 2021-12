A cura dell’ASP e del Centro Regionale Trapianti Sicilia sono state organizzate due giornate di incontri e formazione sull’importanza della donazione degli organi e tessuti.

Gli incontri nelle scuole hanno interessato alcuni istituti della provincia: giorno 14 dicembre IISS”MARCONI” Vittoria; il 15 dicembre IISS”GALILEI” Modica e IISS “FERRARIS” Ragusa.

È in programma anche un momento formativo per gli operatori della sanità per oggi 14 dicembre, a partire dalle ore 15.00 nella sala “Russo – Armenia” – sede dell’ASP di piazza Igea.

Il momento conclusivo delle due giornate sarà l’incontro con la cittadinanza, mercoledì 15 dicembre alle ore 15.00 con inizio dei lavori nei vialetti – “Giardino ibleo” – Ragusa Ibla – intitolati a Jenny Ardiri e Maria Graziana Mattei. Subito dopo le attività dell’incontro continueranno nella sala “San Vincenzo Ferreri” – accanto al Giardino Ibleo – messa a disposizione dal comune di Ragusa.

L’AIDO – Associazione impegnata a diffondere la cultura della Donazione di Organi,

Tessuti e Cellule – sarà presente testimoniando che” un sì alla donazione può salvare una vita, anche la tua.”

È previsto il saluto delle Istituzioni.