Ritorna, a Chiaramonte Gulfi, la mostra-concorso “Il presepe in miniatura nella città dei musei” promossa dall’associazione L’Arco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si tratta della settima edizione di un appuntamento che punta non solo a valorizzare il presepe quale espressione del Natale ma anche a stimolare coloro che parteciperanno ad esprimere la Natività in maniera creativa e innovativa, seppur nel rispetto della tradizione. E’ un evento che mira, altresì, a richiamare l’attenzione sul territorio chiaramontano, che vanta un’importante tradizione nell’allestimento dei presepi. “Ricordo con piacere quando cominciammo a realizzare il presepe presso il santuario di Gulfi, grazie all’incoraggiamento di padre Scollo – afferma Vito Sammatrice dell’associazione L’Arco – Fu un input importante che portò tanti giovani ad interessarsi e sviluppare questa forma d’arte e di preghiera che è il presepe”.

Il concorso prevede la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe, interpretata attraverso una forma d’arte a scelta, incluse quelle moderne ed astratte, con ogni tipo di tecnica e materiale, purché sia sempre rispettato il contesto religioso. La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai singoli cittadini, associazioni, istituti scolastici e religiosi. Le opere realizzate, che saranno messe in mostra presso le sale espositive del Museo d’arte sacra di Chiaramonte, dovranno essere consegnate nei giorni: giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, in orari concordati con gli organizzatori. Dal momento che si tratta di presepi in miniatura, le opere dovranno avere dimensioni massime di 70 x 120 cm (per misure eccedenti bisognerà confrontarsi con gli organizzatori). Per partecipare è necessario presentare un modulo presso l’Ufficio Turismo del Comune di Chiaramonte Gulfi, sito in Corso Umberto n. 65, oppure consultare il sito www.comune.chiaramonte.rg.it per compilare il modulo d’iscrizione.

L’inaugurazione della mostra, presso il Museo di Arte Sacra, sito in Piazza Duomo, si terrà domenica 19 dicembre alle 11,30, alla presenza dei partecipanti al concorso. La mostra dei presepi sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 20.00; domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sino al giorno della premiazione.

I presepi saranno giudicati da una commissione composta da esperti, che valuterà le opere secondo i criteri di originalità e/o ambientazione, lavorazione artigianale, qualità artistica e difficoltà della tecnica di realizzazione. La cerimonia di premiazione, a conclusione dell’evento, si terrà sabato 8 gennaio 2022, alle ore 18.00 presso il teatro Leonardo Sciascia, sito in Corso Umberto. Saranno conferiti attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato, ai primi classificati sarà assegnato un premio di riconoscimento. L’evento sarà allietato dal coro “Mariele Ventre” di Ragusa.