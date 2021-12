È stato il primo di un ciclo di incontri, quello di ieri, nel secondo consultorio di Ragusa e che ha registrato un’ampia partecipazione di donne. Tema dell’evento “HPV – Screening e prevenzione, facciano prevenzione”.

Il secondo Consultorio di Ragusa – trasferito – da poco – nella sua nuova sede, ampia, confortevole e accogliente – ha messo in campo una serie di attività di prevenzione, consulenza e tutela della salute della donna, del bambino, della coppia e della famiglia.

Un’iniziativa che si propone di aiutare i cittadini a diventare protagonisti acquisendo conoscenze e consapevolezza dell’importanza della prevenzione per salvaguardare la propria salute.

La responsabile del consultorio, dott.ssa Nunziata Pace, nella presentazione dell’argomento ha sottolineato come lo screening per il carcinoma del collo dell’utero sia un intervento sanitario che ha lo scopo di diagnosticare le lesioni pretumorali o il tumore in fase precoce, cioè prima che compaiano sintomi, in modo da prevenire lo sviluppo del tumore e migliorarne la prognosi.

Molte le domande poste dalle partecipanti quella che ha interessato maggiormente il dibattito delle partecipanti è stata “in cosa consiste il Pap test e in cosa si differenzia dal test dell’HPV? “

La dr.ssa Pace ha spiegato la differenza tra il Pap test che si esegue su un piccolo campione di cellule prelevate dal collo dell’utero e viene letto in un laboratorio citologico con il microscopio. Invece, il Test HPV si esegue sempre su un piccolo campione di cellule prelevate dal collo dell’utero, ma si tratta di un esame di biologia molecolare che permette di rilevare la presenza dell’HPV mediante l’individuazione del DNA virale.

Inoltre, si è molto parlato del vaccino HPV per gli adolescenti e i giovani in età tra gli 11 e i 14 anni che desiderano proteggersi contro un rischio frequente – verruche genitali – o raro ma grave – tumori genitali, della bocca o della gola.

Prossimo appuntamento, a grande richiesta, la “menopausa”.