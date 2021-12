Al duomo di San Giorgio, a Ragusa, saranno avviate da domani le celebrazioni del Natale del Signore. Celebrazioni che interesseranno anche la chiesa delle Benedettine e la chiesa di San Tommaso. In particolare, domenica, alle 9, santa messa alle Benedettine mentre alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica al duomo con la benedizione dei Gesù bambini da collocare nel presepe. Alle 17, santa messa a San Tommaso e, quindi, alle 18 altra funzione religiosa al duomo. Martedì 21 dicembre, alle 16, l’incontro di preghiera in preparazione al Natale con i ragazzi dell’Acr. L’appuntamento, in questo caso, si terrà al duomo. E sempre al duomo, ma mercoledì, si terrà, alle 18,30, l’incontro di preghiera, sempre in preparazione alle festività natalizie, aperto a tutta la parrocchia. Gli appuntamenti relativi a questo tempo di Natale proseguiranno sino a giovedì 6 gennaio.