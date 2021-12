C’è un decesso, purtroppo, nelle ultime 24 ore a causa del Covid.

Si tratta di un uomo di 97 anni, vaccinato e ricoverato nel reparto di malattie infettive al Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sale a 378 il numero dei decessi in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia. Salgono i contagi. Si supera il numero di 600 contagiati tra i dodici Comuni iblei.

Esattamente il numero è di 606 di cui 579 si trovano in isolamento domiciliare, 22 sono ricoverati in ospedale e 3 in Rsa Covid e 2 in Foresteria.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale: 785.853.

I dati per Comune:

20 Acate (+2);

3 Chiaramonte (-1);

46 Comiso (+6);

12 Giarratana (-1);

11 Ispica (=);

97 Modica (-1);

11 Monterosso (=);

80 Pozzallo (=);

226 Ragusa (+19);

8 Santa Croce (+3);

10 Scicli (-2)

55 Vittoria (+6).