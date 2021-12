Chiaramonte e Palagonia dicono addio a Gaetano Benincasa. Un dolore che ha stretto due comunità, quella di Chiaramonte, paese adottivo e quella di Palagonia, sua città d’origine.

Si sono celebrati oggi, alle 15,00 in Chiesa Madre a Chiaramonte Gulfi, i funerali di Gaetano Benincasa, il giovane di 44 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella zona di Vaccarizzo-Delfino.

A celebrare i riti funebri, don Russelli, coadiuvato dal parroco don Vaccaro. Una folla immensa ha voluto dire addio a Gaetano, un giovane uomo brillante, un padre di famiglia esemplare amato da tutti per il suo rigore morale e la sua grande umanità.

Era un personaggio molto conosciuto essendo l’attuale vice segretario regionale della Confederazione Italiana Federazioni Autonome, ma era nome conosciuto anche in ambienti politici: aveva ricoperto il ruolo di ex assessore comunale a Palagonia, nonché di segretario dell’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e, nel 2017, aveva corso per le elezioni regionali nella lista dellUdc, appoggiando la candidatura dell’attuale Governatore Nello Musumeci.

Questo, il suo lato pubblico. E al funerale c’erano diverse autorità civili, tra cui l’assessore Regionale Marco Falcone e i sindaci di Palagonia e Chiaramonte, oltre ai rappresentanti dei Cavalieri dell’ordine di Malta.

Ad accompagnare il feretro, anche la banda musicale “Vito Cutello”. Durante l’omelia, don Russelli ha sottolineato: “Davanti al buio e al freddo della morte si è tentati di restare in silenzio. Le nostre parole umane non possono che essere povere. Per questo c’è la parola di Dio, la parola che annuncia la Pasqua, della gioia e del trionfo della vita, quella vera, quella eterna”.

Molti amici hanno voluto ricordare Gaetano Benincasa: un uomo umile, modesto, pieno di dignità, sensibile alle soffrenze, disponibile. Un vero Cavaliere.

Alla moglie, al figlioletto, a tutta la sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte dell’intera redazione di Giornale Ibleo.