Ancora in forte aumento i positivi in provincia di Ragusa. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

In totale i contagiati al Covid in provincia di Ragusa sono 774 di cui 740 in isolamento domiciliare e 28 ricoverati in ospedale.

I dati per Comune:

18 (-1) Acate

4 (+1) Chiaramonte Gulfi

52 Comiso

10 (-2) Giarratana

15 (+1) Ispica

113 (-4) Modica

8 Monterosso Almo

91 (+5) Pozzallo

331 (+34) Ragusa

6 Santa Croce Camerina

19 (+5) Scicli

73 (+6) Vittoria

Preoccupa il dato di Ragusa con 331 casi.