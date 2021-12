Due morti e positivi in costante aumento. I dati del coronavirus in provincia di Ragusa restituiscono un’immagine della vigilia di Natale a tinte fosche. I positivi sono saliti a 854 in totale di cui 825 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria.

In aumento il numero delle persone guarite dal coronavirus che sono 20.082 e il numero dei morti che arriva a 381.

Due decessi sono stati registrati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, uno in malattie Infettive e uno in area grigia. Si tratta di due uomini, un 83enne di Ispica e un 74enne di Vittoria, entrambi vaccinati ma con patologie.

I dati per Comune:

14 Acate

7 Chiaramonte Gulfi

54 Comiso

8 Giarratana

18 Ispica

142 Modica

8 Monterosso Almo

97 Pozzallo

373 Ragusa

6 Santa Croce Camerina

19 Scicli

79 Vittoria

I ricoverati sono 15 nel reparto di Malattie Infettive del Giovanni Paolo II e 7 in area grigia e 1 in cardiologia vascolare al Guzzardi di Vittoria. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 795.672.