Ancora sangue sulle strade siciliane. E’ morto ieri sera, in seguito ad un tragico incidente verificatosi sulla Ragusa-Catania, Giovanni Occhipinti, 45, ragusano, docente di fisica all’università Sorbona di Parigi. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Vizzini. Occhipinti era a bordo della sua auto, una C3, per cause ancora in fase di accertamento ha avuto un impatto contro una Opel Meriva, poco prima della stazione della benzina.

Ci sono altri feriti. Occhipinti viveva in Francia, ma era ragusano e nel 2013 aveva anche ricevuto il premio “Ragusani nel mondo”, durante la 19esima edizione. E’ considerato uno degli studiosi di geofisica teorica più apprezzato a livello internazionale.