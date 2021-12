Sarà presentato domani, martedì 28 dicembre, il libro di Concetta Laraffa “Amarti per sempre”, presso l’Auditorium Santa Teresa di corso Umberto a Chiaramonte Gulfi alle ore 17.00. Il libro racconta la storia d’amore fra due chiaramontani, Concetta Laraffa e Giovanni Bertucci, che si sono sposati il 10 agosto del 1978, nel contesto delle vicende chiaramontane, siciliane e nazionali.

E’ il racconto di una generazione che ha vissuto gli anni della giovinezza a cavallo fra gli anni ’60 e ’70. In questo contesto, si stagliano le figure di Concetta e Giovanni, apparentemente una coppia come tante ma che in realtà, nel loro vissuto quotidiano, amandosi per più di quarant’anni, hanno attraversato epoche di profondi cambiamenti che ha modificato, in modo del tutto definitivo, l’assetto sociale e perfino geografico della società e della città di Chiaramonte. Come narra l’autrice di questo libro, una grave e inattesa malattia ha costretto “il gladiatore a lasciare l’arena”.

La prefazione del libro è a cura di Giovanni Catania. Durante la serata, interverranno i figli di Concetta e Giovanni e illustri ospiti.