Prosegue con grande entusiasmo, da parte dei visitatori, tutti ammessi nel rispetto delle vigenti normative anticovid, la mostra-concorso promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. I manufatti, ospitati all’interno della chiesa, possono essere ammirati ogni giorno, il pomeriggio, dalle 16,30 alle 20,30, sino al 9 gennaio quando, invece, si terrà, sempre in chiesa, la cerimonia di premiazione. I presepisti che hanno realizzato queste vere e proprie opere hanno, naturalmente, scelto di incarnare al meglio lo spirito natalizio, utilizzando, nella maggior parte dei casi, materiali tipici del nostro territorio che esaltano ancora di più i lavori realizzati. “Visto che anche quest’anno non è stato possibile realizzare il presepe vivente che tanto successo aveva ottenuto nelle precedenti edizioni – chiarisce il parroco, don Marco Diara – abbiamo pensato di riconvertire l’iniziativa e di chiamare a raccolta tutti coloro che hanno voluto cimentarsi con l’arte della creazione del presepe statico. I riscontri che abbiamo avuto, considerato che si è trattato della prima edizione della mostra-concorso, si possono definire entusiasmanti. Così come entusiasti si sono detti tutti coloro che ci sono venuti a trovare. E, naturalmente, spetterà adesso alla giuria di qualità che abbiamo mandato a chiamare fornire le proprie valutazioni per conoscere chi sarà il vincitore di questa prima edizione”. Gli elaborati hanno una misura massima di 70 centimetri per la larghezza e di 120 centimetri per la lunghezza. La premiazione, come detto, domenica 9 gennaio in parrocchia.