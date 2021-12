Galoppa in covid in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 i positivi totali salgono a 1554, 1509 in isolamento domiciliare e 36 ricoverati.

Per quanto riguarda il dato dei ricoverati, 15 si trovano in malattie infettive e 15 in Astanteria Covid del Giovanni Paolo II. Al Guzzardi, 1 ricoverato in neurologia, 2 in chirurgia vascolare, 3 in medicina.

I guariti totali dall’inizio della pandemia sono 20.178. Per quanto riguarda il numero dei tamponi ne sono stati effettuati in totale 806.771.

Resta fermo il numero dei decessi a 384, non registrandosi oggi nessun morto in provincia a causa del covid.

I dati per Comune:

Acate 17 (+1)

Chiaramonte 16 (+1)

Comiso: 81 (+3)

Giarratana 3 (-1)

Ispica 63 (+22)

Modica 283 (+29)

Monterosso 3 (-1)

Pozzallo 132 (+11)

Ragusa 624 (+40)

Santa Croce 26 (+8)

Scicli 57 (+14)

Vittoria 204 (+28)